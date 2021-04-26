Бойовики 12 разів порушували «тишу» на Донбасі: із чого стріляли

Із початку поточної доби, 26 квітня, порушень режиму «тиші» не зафіксовано

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу, 25 Квітня, 12 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Так, противник вів вогонь по позиціях українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120–го і 82-го калібрів, а також із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем поблизу Широкиного, Південного, Катеринівки, Троїцького, Новозванівки й Новгородського.

Неподалік Пісків бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а біля Луганського – автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поблизу Водяного стріляли з мінометів 120-го калібру.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає. Представників ОБСЄ було повідомлено через українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації», – повідомили в штабі.

Із початку поточної доби, 26 квітня, порушень режиму «тиші» не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – додали в ООС.

Нагадаємо, глава делегації Києва в Тристоронній контактній групі (ТГК) по врегулюванню на Донбасі і перший президент України Леонід Кравчук анонсував історичне рішення, яке стане важливим кроком зі встановлення миру.

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