У парламенті Чехії зажадали компенсацію з Росії за вибух в Врбетіце

Чехія має намір вимагати компенсацію від РФ за вибух у Врбетіце

Росія повинна понести відповідальність «за напад на склад боєприпасів», вважають чеські депутати

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році. Про це повідомляє Seznam.

Крім того, в постанові йдеться, що після переговорів Чехії із союзниками, Росія повинна понести відповідальність «за напад на склад боєприпасів», пише видання.

За даними Seznam, депутати також дотримуються думки, що уряд не повинен дозволяти російським компаніям брати участь в запланованому будівництві атомної електростанції або інших елементів інфраструктури країни.

Також Seznam з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією повідомляла, що 21 квітня Міністерство закордонних справ Чехії оголосить про витурення ще однієї групи російських дипломатів. Про їхню кількість не повідомлялося.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

Літак ВПС Чехії привіз частину з 20 співробітників посольства та членів їхніх сімей. Кілька дипломатів повертаються власними автомобілями.

«Вони можуть пишатися своєю роботою. Вони нічого не зробили, вони просто розплачуються за реакцію російської сторони на виправдані дії Чехії», – заявив віцепрем’єр Ян Гамачек.

Влада Чехії в суботу повідомила про рішення вислати російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби виявилися причетними до вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році. Тоді загинули дві людини.