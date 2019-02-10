Польща стоїть на варті кордонів Євросоюзу – Матеуш Моравєцький



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У прикордонній службі Польщі служить майже 15 тисяч функціонерів

Прем’єр Польщі заявив, що його країна захищає ЄС від нелегальних біженців з Африки та контрабанди

Під час візиту в Бескидське відділення прикордонної служби Польщі (в селі Гувнікі в Підкарпатському воєводстві, колишня назва – Вугники) прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький оцінив, що ця країна сьогодні зупиняє всілякі види небезпек.

За його словами, прикордонна служба є захисником кордонів Польщі та Європейського Союзу: «Запобігання контрабанді, кількість цигарок, яких сюди не ввезли, бо їх затримано, алкогольних напоїв. Але також тут зустрічається Схід із Заходом, а навіть, можна сказати, що останнім часом також із Африкою, адже затримано і громадян африканських країн. Тобто, ми тут захищаємо зовнішній кордон Європейського Союзу перед вторгненням осіб, які не мають права в’їжджати на територію ЄС».

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Йоахім Брудзінський зазначив, що польська прикордонна служба стає одним із найсучасніших формувань такого типу в Європі: «Вона обладнана дуже добрим спорядженням, лише 2018 року на це призначено понад 200 мільйонів злотих. Минулий рік був зламним, прикордонникам передано понад 300 сучасних автомобілів. А також сучасне обладнання, що викриває літаючі об’єкти, змодернізовано прикордонні пропускні пункти, щоб іще ефективніше, і, це дуже важливо, – більш безпечно виконувати службові завдання».

У прикордонній службі Польщі служить майже 15 тисяч функціонерів. Від 10 до 16 лютого вони працюватимуть більш посилено через тимчасове повернення контролю на внутрішньому кордоні ЄС з огляду на проведення наступного тижня (13 і 14 лютого) у Варшаві конференції, присвяченої ситуації на Близькому сході. Організаторами міністерських переговорів у справі миру і безпеки в цьому регіоні є Польща і США. Свою присутність підтвердили, зокрема, віце-президент США Майк Пенс, державний секретар США Майк Помпео і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Згідно з розпорядженням міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, кордон країни з Німеччиною, Литвою, Чехією і Словаччиною в ці дні можна буде перетнути лише у визначених місцях.

Джерело: Польське радіо