Польща відкликає посла в Чехії через інтерв’ю

Амбасадор дозволив собі критику влади

Варшава розпочала офіційну процедуру відкликання польського посла у Чехії Мірослава Ясінського. Та завинила не Чехія. Про це пише DW.

На такий крок влада пішла через інтерв'ю Ясінського Deutsche Welle. Там дипломат чомусь критикував позицію Польщі у суперечці з Чехією щодо шахти Турув.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер у Тwitter написав, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький «вирішив розпочати процедуру відкликання посла Польщі у Чехії».

«Ми не можемо зрозуміти вкрай безвідповідальні заяви (посла Польщі у Чехії Мірослава Ясінського) про шахту в Турові. Кожен польський дипломат зобов'язаний піклуватися про польські інтереси», – заявив Мюллер.

Така реакція польської влади викликана думками, які висловив Ясінський в інтерв'ю Deutsche Welle. Вони стосуються видобутку корисних копалин.

Мовляв, що суперечку навколо вугільної шахти Турув на польсько-чеському прикордонні вдасться швидко розв'язати. А раніше цього не зробили, бо, бачите, польська сторона не виявила достатньо розуміння, емпатії й готовності до діалогу.

На це вже пролунав шквал критики від провладних політиків. У керівній партії «Право і Справедливість» навіть закинули послу відстоювання інтересів іншої країни і – дипломатичну зраду.

Мірослав Ясінський став послом Польщі у Чехії якихось півтора місяця тому. Доти ж дев’ять років працював директором міської галереї у Вроцлаві.

У вересні суд Євросоюзу у Люксембурзі на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати €500 тис. щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.