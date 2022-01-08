«Дружину зґвалтувати, машину спалити». Депутат Держдуми написав побажання казахам

Російський депутат закликав до насилля проти мітингувальників у Казахстані

Російський депутат від правлячої партії «Єдина Росія» Олег Матвейчев побажав протестувальникам у Казахстані бути розграбованими і зґвалтованими. Щоправда, після скандалу, який спалахнув у мережі, депутат від партії Путіна відредагував допис і почав виправдовуватися у Facebook.

Матвейчев заявив, що всі власники салонів мобільного зв'язку в Алмати, які писали у соцмережах «коли ж піде Назарбаєв», повинні страждати.

«Їх повинні розграбувати. Жінок зґвалтувати, машину спалити, а у дупу засунути палицю для селфі», – написав депутат правлячої партії «Єдина Росія».

Скріншот скандального допису російського депутата/фото:depo.ua

У коментарях до допису Матвейчев пригадав, як інтелігенти в СРСР вимагали на мітингах зруйнувати Союз і бажали смерті партноменклатурі, а потім, нібито, стояли, торгували цигарками у переходах.

Згодом росіянин відредагував пост, виправдовуючи агресію нібито приверненням уваги до «проблеми». Депутат пізніше додав, що це «екстремісти» ґвалтують жінок.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок «масових заворушень».

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів».

До слова, Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці». Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом Блінкен щодо ситуації в Казахстані заявив, що росіян буває складно змусити піти.

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