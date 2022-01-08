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    «Дружину зґвалтувати, машину спалити». Депутат Держдуми написав побажання казахам

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    Депутат правлячої партії Росії Матвейчев відомий своїми скандальними висловлюваннями - «Дружину зґвалтувати, машину спалити». Депутат Держдуми написав побажання казахам
    Депутат правлячої партії Росії Матвейчев відомий своїми скандальними висловлюваннями
    фото з відкритих джерел

    Російський депутат закликав до насилля проти мітингувальників у Казахстані

    Російський депутат від правлячої партії «Єдина Росія» Олег Матвейчев побажав протестувальникам у Казахстані бути розграбованими і зґвалтованими. Щоправда, після скандалу, який спалахнув у мережі, депутат від партії Путіна відредагував допис і почав виправдовуватися у Facebook.

    Матвейчев заявив, що всі власники салонів мобільного зв'язку в Алмати, які писали у соцмережах «коли ж піде Назарбаєв», повинні страждати.

    «Їх повинні розграбувати. Жінок зґвалтувати, машину спалити, а у дупу засунути палицю для селфі», – написав депутат правлячої партії «Єдина Росія».

    Скріншот скандального допису російського депутата/фото:depo.ua
    Скріншот скандального допису російського депутата/фото:depo.ua

    У коментарях до допису Матвейчев пригадав, як інтелігенти в СРСР вимагали на мітингах зруйнувати Союз і бажали смерті партноменклатурі, а потім, нібито, стояли, торгували цигарками у переходах.

    Згодом росіянин відредагував пост, виправдовуючи агресію нібито приверненням уваги до «проблеми». Депутат пізніше додав, що це «екстремісти» ґвалтують жінок.

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок «масових заворушень».

    Нагадаємо, напередодні президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів».

    До слова, Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці». Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом Блінкен щодо ситуації в Казахстані заявив, що росіян буває складно змусити піти.

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    Теги: Росія депутат Казахстан партії протест населення
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    «Дружину зґвалтувати, машину спалити». Депутат Держдуми написав побажання казахам