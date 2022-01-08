Прокуратура Праги звинуватила у тероризмі двох чехів, які воювали на Донбасі

Обвинувачені, за даними прокуратури, воювали в лавах російських гібридних сил проти України в 2015–2019 і в 2016–2020 роках

Чехам загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі

Вища прокуратура у Празі винесла обвинувачення проти двох чеських громадян через їхню участь у гібридній агресії Росії проти України на Донбасі.

Як пише «Радіо Свобода», обвинувачення були подані до Міського суду в Празі – проти одного з них 15 грудня, проти іншого 30 грудня 2021 року.

Їхні дії кваліфіковані за статтями чеського Кримінального кодексу про участь у терористичному угрупованні як чільний діяч чи представник і про терористичний напад, що спричинив загрозу життю чи здоров’ю людини з метою спричинити смерть чи тяжку шкоду здоров’ю, вчинений у складі організованого угруповання. Одного з підозрюваних також звинувачують у тому, що його дії призвели до тяжкої шкоди здоров’ю чи смерті людини.

Ці статті передбачають покарання від 12 до 20 років позбавлення волі. Але прокуратура при цьому застосувала й обтяжувальну статтю про дії, скоєні на користь організованого злочинного угруповання, повідомив прокурор Марек Бодлак. Ця стаття передбачає підвищення первісного терміну ще на третину.

Чеське право визначає, що згадані дії, пов’язані з тероризмом, караються і в разі, коли вони вчинені не лише проти Чехії чи міжнародних організацій, а й проти інших держав. Обвинувачені, за даними прокуратури, воювали в лавах російських гібридних сил проти України в 2015–2019 і в 2016–2020 роках.

У короткому повідомленні інших подробиць щодо цих осіб чи конкретних інкримінованих їм дій не наведено. Зокрема, неясно, чи обвинувачені ці громадяни Чехії особисто, а чи заочно. Низка інших людей були обвинувачені, а потім і засуджені за участь у російській агресії у той час, як вони переховуються, як вважається, на окупованій частині українського Донбасу.

Раніше, 4 січня, Міський суд Праги засудив до 21 року ув’язнення ще одного громадянина країни, який брав участь у російській гібридній агресії проти України на Донбасі.

Раніше в Чехії засудили цілу низку осіб, які брали участь у діяльності незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, або осіб, які підтримували таку участь. Частина таких вироків теж винесена заочно: засуджені, найімовірніше, переховуються на окупованій частині Донбасу.