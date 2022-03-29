З міста Славутич мають намір евакуюватися понад 1000 мешканців

У місті є великі проблеми з харчами та медикаментами

В’їзд до міста контролюють російські окупанти

З міста Славутич, що під Києвом, мають намір евакуюватися понад 1000 мешканців. Про це розповів керівника Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі 5 каналу, передає «Главком».

За його словами, частина людей уже виїхала власним транспортом. Лише 28 березня Славутич покинуло понад 100 автомобілів. При цьому у процесі вирішення питання відкриття зеленого коридору на евакуацію населення.

«Противник відійшов з міста, але залишив блок-пост при в’їзді. У самому Славутичі майорить державний прапор. Однак є великі проблеми з харчами та медикаментами», – зазначив Олександр Павлюк.

Загалом, за оцінкою керівника обласної військової адміністрації, ситуація на Київщині залишається складною, але контрольованою нашими військами. Продовжується цинічний обстріл ворогом інфраструктури. Концентрація обстрілів, в першу чергу, на склади пального. Це робиться для того, аби максимально вибити логістичне забезпечення та створити в регіоні гуманітарну кризу.

Нагадаємо, що 26 березня зранку російські загарбники вдерлися до оточеного міста Славутича що у Київській області та захопили міську лікарню. Стало відомо про викрадення окупантами мера Юрія Фомічева.

Мешканці міста вийшли на велелюдний проукраїнський мітинг, який окупанти безуспішно намагалися розігнати автоматними чергами та світлошумовими гранатами.

Згодом з’явилося повідомлення про визволення міського голови.

Після цього Фомічев взяв участь в проукраїнському мітингу на головній площі Славутича.