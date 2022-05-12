Росія погрожує Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО

Росія виступає проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Росія виступає проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО

Росія заявила, що Фінляндія й Швеція стануть можливою ціллю для військових РФ, якщо вступлять до НАТО

В Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО. Про це заявив заступник голови РФ при ООН Михайло Полянський, якого цитує пропагандистське «РИА Новости».

«Вступ Швеції й Фінляндії в НАТО не буде ударом безпеки РФ, Росія готова протистояти загрозі Альянсу», – спершу сказав Полянський.

Далі він додав, що як тільки Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО, і підрозділи Альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для військових РФ.

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

Також повідомлялося, що влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією «в зонах підвищеного ризику».