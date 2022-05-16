З чим боровся, на те й напоровся: як Путін відправив сусідів до НАТО

Фінляндія зрозуміла, що в умовах війни Росії проти Заходу, частиною якого фіни є, єдине що могло б захистити їх від Росії – це 5-а стаття Вашингтонського договору

Фінляндія сподівається проскочити у НАТО, допоки російська армія загрузла в Україні

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО кардинально змінить весь геополітичний ландшафт і всю ситуацію в Європі, тому що НАТО розширюється на кордон із Росією, Балтійське море перетворюється в акваторію НАТО, і це абсолютно змінює всю картину розстановку сил в Європі.

Тепер Путін, який виставляв ультиматум НАТО 17 грудня, змушуючи Альянс повернутися до кордонів 1997 року, отримав зворотній ефект. Тоді хазяїн Кремля своїм ультиматумом хотів фактично нівелювати розпад Радяського Союзу, який російський президент назвав геополітичною катастрофою. Фактично Путін поставив за головну мету перегляд світового порядку, який склався після Холодної війни, в період якої Радянський Союз був наддержавою, мав сфери впливу на різних континентах та контролював більшу частину Європи аж до Берліну.

Чому Фінляндія обрала нейтралітет? Тому що вона була окупована радянськими військами. Більше того, Радянський Союз забрав у фінів військову базу Порккала в Балтійському морі. І тоді що Фінляндія була змушена робити? Пропонувалася приблизно така схема, про яка говорив Михайло Подоляк спочатку в Мінську, а потім в Стамбулі. Йшлося про те, щоби підписати мирну угоду «ми приймаємо нейтралітет, але ви виводите свої війська». Така ж схема була у Фінляндії: Росія виводила свої війська та віддавала базу Порккала, на якій росіяни займалися випробуванням хімічної зброї, натомість Фінляндія зобов'язувалася бути нейтральною країною. В цих умовах була запроваджена програма соціалістичної орієнтації Фінляндії, і фактично там була встановлена прорадянська влада, яка сповідувала соціалізм.

Таким чином, незважаючи на те що Фінляндія була нейтральною, вона політично і економічно залежала від Радянського Союзу – ось що таке нейтралітет. Але зате були виведені радянські війська, фінам повернули базу Порккала. Більше того, у воєнному плані Радянський Союз взагалі не рахувався з державним сувернітетом Фінляндії, тому що радянські військові навчання проводилися також у фінському повітряному просторі. Не варто забувати, ще внаслідок радянсько-фінської війни Східна Фінляндії була анексована Радянським Союзом, і до цього часу залишається територією Росії. Тут є аналогія з тим,що пропонували Подоляк з Арахамією на переговорах з Росією.

Після розпаду Радянського Союзу фіни відійшли від прорадянської політики і вступили в ЄС, але залишилися нейтральними. Однак в умовах воєнної загрози з боку Росії вони вирішили вступити в НАТО, і правильно зробили. Фіни зрозуміли що їх нейтралітет нічого не вартий в умовах загострення міжнародної ситуації. А ми, на жаль, ще носимось з ідеєю нейтралітету України. Якщо ми приймемо цю формулу і підпишемо таку мирну угоду, то навіть якщо Росія виведе війська ми будемо мати те саме, що було раніше у Фінляндії. Іншими словами, в Україні буде проросійський уряд, адже по-іншому в цій ситуації бути не може. Такі нейтральні країни як Австрія та Швейцарія стають прихистком для діяльності іноземних спецслужб. Взагалі Австрія вважається Меккою для російських та інших спецслужб, варто лише згадати поведінку цієї країни по відношенню до олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

Тепер Фінляндія зрозуміла що в умовах війни Росії проти Заходу, частиною якого фіни є, єдине що могло б захистити їх від Росії – це 5-а стаття Вашингтонського договору. Вони не мають наміру воювати з Росією як ми, тому єдиний вихід для фінів це приєднання до НАТО. В результаті, кордон Росії з НАТО багатократно збільшується - від Санкт-Петербургу до Кольского півострову. Тобто Путін отримав зворотнє від того, чого він хотів.

Чим відповість Росія? Нічим. Російські війська застрягли в Україні дуже сильно. Більше того, якщо раніше на східному фланзі НАТО у балансі сил Росія значно переважала Альянс, тепер Україна змінила цю ситуацію. Сьогодні не НАТО захищає Україну, а навпаки, Україна захищає східний фланг НАТО, чого Альянс намагається не помічати. Через це у Росії немає більше сил щоби окупувати Фінляндію. Сьогодні Україна в боях перемолола половину сухопутних військ Російської Федерації, замість 240 тисяч у них залишилося 120 тисяч військовослужбовців. Співвідношення значно помінялося, але не завдяки НАТО, а завдяки самій Україні.

Фіни розуміють, що Путін міг би ввести війська до їх країни також, а НАТО лише розведе руками і нагадає, що Фінляндія не член Альянсу, тому її не будуть обороняти. Тому зараз Фінляндія намагається швидко проскочити в НАТО, адже загроза може бути дуже велика. Але в даний момент Путін навряд розпочне «спецоперацію» по захопленню Фінляндії, оскільки тоді йому треба виводити війська з України.

Що ж стосується того, чи прийме НАТО до своїх лав Фінляндію і Швецію, то на мою думку це відбудеться негайно, без перевірки на відповідність стандартам НАТО. Це буде моментальне політичне рішення, тому що такою буде відповідь НАТО на ультиматум Росії. Таким чином, не воюючи, Альянс покаже що і надалі дотримується Вашингтонського договору, в якому записано що двері НАТО відкриті для приєднання демократичних країн, таких як Фінляндія і Швеція.

Джерело: Апостроф

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