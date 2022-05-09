Усі військові в Україні. В Росії на парад вийшли медсестри й іноземні студенти (відео)

Тюменська влада компенсувала брак військових на параді медиками, перевлягнутими піонерами та іноземними студентами

Організатори параду в Тюмені оригінально підійшли до комплектування списку учасників заходу

Парад до Дня перемоги у російській Тюмені здивував глядачів несподіванкою. В урочистостях замість військових взяли участь, зокрема, представники медичної галузі – лікарі та медсестри. Частина з них на автомобілі КаМАЗ розігрувала театралізовану сценку із наданням допомоги у госпіталях часів Другої світової війни.

Також перед глядачами крокували особи, вдягнуті піонерами-барабанщиками.

Крім власне громадян Російської Федерації, учасниками параду стали іноземні студенти місцевого військового вишу.

Судячи з прапорів, присутніх на параді, студенти представляли в основному країни Африки, Близького Сходу та Центральної Азії.

Нагадаємо, що росіяни, які відзначають головне державне свято удома – побачили з екранів телевізорів неприємну для них правду про російсько-українську війну.

На головному російському параді, у Москві, цього року не присутній жоден іноземний лідер. Тому російські пропагандисти змушені хизуватися присутністю у натовпі іноземних громадян.

Крім того, частину параду організатори взагалі скоротили – як кажуть, через погодні умови.