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    Усі військові в Україні. В Росії на парад вийшли медсестри й іноземні студенти (відео)

    Тюменська влада компенсувала брак військових на параді медиками, перевлягнутими піонерами та іноземними студентами - Усі військові в Україні. В Росії на парад вийшли медсестри й іноземні студенти (відео)
    Тюменська влада компенсувала брак військових на параді медиками, перевлягнутими піонерами та іноземними студентами
    фото: скріншот

    Організатори параду в Тюмені оригінально підійшли до комплектування списку учасників заходу

    Парад до Дня перемоги у російській Тюмені здивував глядачів несподіванкою. В урочистостях замість військових взяли участь, зокрема, представники медичної галузі – лікарі та медсестри. Частина з них на автомобілі КаМАЗ розігрувала театралізовану сценку із наданням допомоги у госпіталях часів Другої світової війни.

    Також перед глядачами крокували особи, вдягнуті піонерами-барабанщиками.

    Крім власне громадян Російської Федерації, учасниками параду стали іноземні студенти місцевого військового вишу.

    Судячи з прапорів, присутніх на параді, студенти представляли в основному країни Африки, Близького Сходу та Центральної Азії.

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    Нагадаємо, що росіяни, які відзначають головне державне свято удома – побачили з екранів телевізорів неприємну для них правду про російсько-українську війну.

    На головному російському параді, у Москві, цього року не присутній жоден іноземний лідер. Тому російські пропагандисти змушені хизуватися присутністю у натовпі іноземних громадян.

    Крім того, частину параду організатори взагалі скоротили – як кажуть, через погодні умови.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Усі військові в Україні. В Росії на парад вийшли медсестри й іноземні студенти (відео)