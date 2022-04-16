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    Думки вголос

    Байден і Джонсон у Києві

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Президент США Джо Байден&nbsp;та британський прем'єр-міністр Борис Джонсон&nbsp; - Байден і Джонсон у Києві
    Президент США Джо Байден та британський прем'єр-міністр Борис Джонсон 

    Навіть підготовка візиту президента США до України змусить Путіна не висовуватись з бункера

    Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон вже побував у Києві. Тепер черга сміливого президента США Байдена приїхати до Києва, коли йому буде зручно.

    Іншими словами, є різні способи залучення американської військово-політичної сили в Україну для доказу успішного стратегічного партнерства США та України під час російсько-української війни. Один з них – це глибока та масштабна підготовка організації та забезпечення безпеки майбутнього візиту президента США Байдена до України. І не має значення, коли цей візит відбудеться.

    З цією метою, до забезпечення безпеки візиту Байдену до Києва, буде залучено кілька тисяч спецназу США у поєднанні з півсотнею найновіших американських літаків та дронів, а також армади американських кораблів у Балтійському та Чорному морі. І, звичайно, дюжина американських військових супутників, які забезпечують успішну логістику важливого візиту, над Києвом, Москвою та Бункером, у якому сховається Путін від усіх небезпек, включаючи візит Байдена до Києва.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Байден і Джонсон у Києві