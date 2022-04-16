Байден і Джонсон у Києві

Навіть підготовка візиту президента США до України змусить Путіна не висовуватись з бункера

Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон вже побував у Києві. Тепер черга сміливого президента США Байдена приїхати до Києва, коли йому буде зручно.

Іншими словами, є різні способи залучення американської військово-політичної сили в Україну для доказу успішного стратегічного партнерства США та України під час російсько-української війни. Один з них – це глибока та масштабна підготовка організації та забезпечення безпеки майбутнього візиту президента США Байдена до України. І не має значення, коли цей візит відбудеться.

З цією метою, до забезпечення безпеки візиту Байдену до Києва, буде залучено кілька тисяч спецназу США у поєднанні з півсотнею найновіших американських літаків та дронів, а також армади американських кораблів у Балтійському та Чорному морі. І, звичайно, дюжина американських військових супутників, які забезпечують успішну логістику важливого візиту, над Києвом, Москвою та Бункером, у якому сховається Путін від усіх небезпек, включаючи візит Байдена до Києва.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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