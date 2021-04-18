Помер співзасновник компанії Adobe Чарльз Гешке
Однією з перших розробок Гешке стала мова опису сторінок PostScript
Гешко помер на 82-му році життя
Чарльз Гешке заснував Adobe разом з Джоном Уорноком в 1982 році, він брав участь в розробці формату PDF. Йому був 81 рік
Американський бізнесмен, один із засновників Adobe Чарльз Гешке помер у віці 81 року, повідомляється на сайті компанії. Гешке помер в п’ятницю, 16 квітня, в оточенні своєї родини. Причина смерті не уточнюється.
«Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe та індустрії технологій, для якої він протягом десятиліть був орієнтиром і героєм», – йдеться в листі гендиректора компанії Шантану Нарайен співробітникам. За його словами, Гешке розробив програмне забезпечення, «яке здійснило революцію у творчості та спілкуванні між людьми».
«Він був відомим бізнесменом, засновником великої компанії в США і в усьому світі, і, звичайно, він дуже, дуже пишався цим, і це було величезне досягнення в його житті», – заявила виданню The Mercury News вдова бізнесмена, 78-річна Ненсі Гешке. Однак основну увагу він приділяв сім’ї, додала жінка.
Нагадаємо, 17 квітня 2021 року, на 79-му році життя помер літератор та громадський діяч Володимир Яворівський.