Помер співзасновник компанії Adobe Чарльз Гешке

Гешко помер на 82-му році життя

Чарльз Гешке заснував Adobe разом з Джоном Уорноком в 1982 році, він брав участь в розробці формату PDF. Йому був 81 рік

Американський бізнесмен, один із засновників Adobe Чарльз Гешке помер у віці 81 року, повідомляється на сайті компанії. Гешке помер в п’ятницю, 16 квітня, в оточенні своєї родини. Причина смерті не уточнюється.

«Це величезна втрата для всієї спільноти Adobe та індустрії технологій, для якої він протягом десятиліть був орієнтиром і героєм», – йдеться в листі гендиректора компанії Шантану Нарайен співробітникам. За його словами, Гешке розробив програмне забезпечення, «яке здійснило революцію у творчості та спілкуванні між людьми».

«Він був відомим бізнесменом, засновником великої компанії в США і в усьому світі, і, звичайно, він дуже, дуже пишався цим, і це було величезне досягнення в його житті», – заявила виданню The Mercury News вдова бізнесмена, 78-річна Ненсі Гешке. Однак основну увагу він приділяв сім’ї, додала жінка.

Гешке народився 11 вересня 1939 року в Клівленді, штат Огайо. У 1972-му він отримав докторський ступінь з інформатики в Університеті Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, після цього почав працювати в науково-дослідному центрі Xerox в місті Пало-Альто. Там він познайомився з Джоном Уорноком, з яким в 1982 році покинув компанію і заснував Adobe.

Однією з перших розробок Гешке і Уорнока стала мова опису сторінок PostScript. Також вони вважаються розробниками формату Portable Document Format (PDF).

Гешке був головним операційним директором Adobe з 1986 по 1994 роки, з 1989 року по квітень 2000-го обіймав посаду президента компанії. У 2009 році колишній президент США Барак Обама нагородив Гешке і Уорнока Національною медаллю в галузі технологій та інновацій.

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