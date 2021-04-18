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    Події в Україні

    На ротацію в Україну прибули дві сотні американських військових

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    Військові попередньої групи згорнули свій прапор на знак передачі командування наступникам, а новоприбулі розгорнули свій штандарт - На ротацію в Україну прибули дві сотні американських військових
    Військові попередньої групи згорнули свій прапор на знак передачі командування наступникам, а новоприбулі розгорнули свій штандарт
    Фото: kmu.gov.ua

    Американська група з підготовки допомагає створити в Україні нові боєздатні Збройні сили, які відповідають стандартам НАТО

    Дві сотні військовослужбовців зі Сполучених Штатів Америки прибули на ротацію в Україну.

    Передача повноважень між обома групами відбулася в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині, повідомляє Урядовий портал.

    Подію відвідали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

    «Спільні навчання та програми підготовки українських військових надзвичайно важливий компонент для подальшої євроатлантичної інтеграції України та наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО. Євроатлантична інтеграція України закріплена в Конституції України. Для нашої країни – це не тільки геополітичний, а і ціннісний вибір», – відзначив прем’єр-міністр.

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    На ротацію в Україну прибули дві сотні американських військових
    На ротацію в Україну прибули дві сотні американських військових
    На ротацію в Україну прибули дві сотні американських військових
    На ротацію в Україну прибули дві сотні американських військових

    «Ця група з підготовки допомагає створити в Україні нові боєздатні Збройні сили, які відповідають стандартам НАТО. Їхня робота є реальною і наявною демонстрацією відданості Сполучених Штатів у справі допомоги Україні в боротьбі з російською агресією на Донбасі. І ця робота зараз стає ще важливішою», – наголосила Квін під час виступу перед американськими військовими.

    Церемонія розпочалась з молитви та виконання гімнів України і Сполучених Штатів. Військові попередньої групи згорнули свій прапор на знак передачі командування наступникам, а новоприбулі розгорнули свій штандарт.

    Як повідомлялося, США готові збільшити кількість своїх військових в Україні.

    Крім того Квін повідомила, що Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні. За її словами, Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформ. А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними. Вона також відзначила підготовку українських військових іноземними інструкторами в Яворові, але це «лише частина допомоги у сфері безпеки на $2 млрд, які США надали з 2014 року».

    До слова, канадські інструктори призупинили вишкіл бійців ЗСУ через спалах коронавірусу

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    Теги: США ЗСУ НАТО військові навчання військові Україна Денис Шмигаль
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