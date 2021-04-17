Запалював серця мільйонів. Помер видатний український письменник – борець за незалежність України

Володимир Яворівський завершив земний шлях на 79-му році життя

На 79-му році життя помер літератор та громадський діяч Володимир Яворівський. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив письменник Василь Шкляр.

«Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі становлення нашої Незалежності своїм словом запалював серця мільйонів. Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: «Не вірю». Не хочеться вірити і мені. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю. Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов. Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: «Тато пішов». Іншого слова вона не змогла вимовити. Не можу і я. Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовний болем обіймаю твоїх рідних», – ідеться у дописі.

Володимир Яворівський – український письменник, громадсько-політичний діяч. Борець за незалежність України у ХХ сторіччі. Народився 11 жовтня 1942 року у селі Теклівка Вінницької області. Народний депутат України I, II, IV-VІІ скликань. Із жовтня 2001 до листопада 2011 року – голова Національної спілки письменників України. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка. Автор численних оповідань, нарисів, повістей, романів.

Раніше «Главком» писав, що 13 квітня помер відомий український скульптор, педагог, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник України, почесний громадянин Києва, голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик.

Також відома ілюстраторка, член Національної спілки художників України Вікторія Ковальчук померла у Львові через ускладнення Covid-19.

Крім того, нещодавно через Covid-19 помер відомий український продюсер, колишній генеральний продюсер «Першого каналу» і виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий.

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