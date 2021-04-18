Байден вважає ситуацію з Навальним «абсолютно неприйнятною»

Американський лідер вважає ситуацію з російським опозиціонером «абсолютно несправедливою та неприйнятною»

Президент США послався на те, що Навальний «був отруєний, а потім оголосив голодування»

Президент США Джо Байден прокоментував ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним, стан здоров'я якого істотно погіршився на тлі голодування в ув'язненні.

Як заявив американський лідер ситуація з політиком – «абсолютно несправедлива».

«Це абсолютно, абсолютно несправедливо, абсолютно неприйнятно», – наводить агентство AFP відповідь Байдена на питання журналістів.

Репортер телеканалу CNN в Білому домі Кевін Ліптек уточнив, що президент США також послався на те, що Навальний «був отруєний, а потім оголосив голодування».

Напередодні лікарі Навального назвали його стан критичним. У опозиціонера може зупинитися серце.

Як відомо, здоров'я Навального серйозно похитнулося в колонії загального режиму ІК-2 в місті Покров, куди його етапували.

Зазначимо, 31 березня опозиціонер оголосив голодування через недопуск незалежного лікаря.

За словами політика, у нього болить спина і нога, втрата чутливості поширилася з правої на ліву ногу.

Раніше повідомлялося, що Навальний у в’язниці потребує знеболювального. У нього сильно болить нога.

20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.