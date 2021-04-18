За словами Макрона, західним країнам важливо чітко заявити про свою позицію, коли вони не згодні з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Захід визначити червоні лінії у відносинах з Росією. Свою думку він висловив в інтерв'ю телеканалу CBS.

«Думаю, ми повинні визначити чіткі червоні лінії з Росією», – заявив Макрон.

Зокрема, мова йде і про введення санкцій після будь-якої «неприйнятної поведінки» президента Росії Володимира Путіна, зазначив він.

За словами Макрона, західним країнам важливо чітко заявити про свою позицію, коли вони не згодні з главою Кремля.

«Я вважаю, що санкцій недостатньо самих по собі, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, але для конструктивного та ефективного діалогу вам потрібен авторитет... Я думаю, що ми повинні визначити чіткі червоні лінії з Росією…Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли на Україну було скоєно напад – це не провал дипломатії, це провал нашого колективного авторитету по відношенню до Росії», – сказав президент Франції.

При цьому Макрон додав, що повністю розділяє бажання президента США Джо Байдена почати діалог з Росією.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським Макрон терміново хоче побачити Путіна.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж 16 квітня. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з президентом країни-агресорки.

«Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися», – заявив президент.

Далі Зеленський анонсував нову зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка має відбутися 19 квітня. Радники обговорять кластери для виконання мінських домовленостей.

До речі, 17 квітня канцлер Австрії Себастіян Курц запропонував провести зустріч президентів Росії та США у Відні.