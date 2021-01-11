Сестра Джорджа Буша-старшого померла від коронавірусу

Ненсі Елліс Буш померла в будинку для літніх людей в штаті Массачусетс

Рідна сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла після зараження коронавірусом.

Про це в неділю, 10 січня, The New York Times повідомив її син.

За словами сина Ненсі Елліс Буш, вона померла в неділю в будинку для літніх людей в штаті Массачусетс.

Відомо, що 30 грудня її госпіталізували з високою температурою. Жінці провели тест, який показав зараження коронавірусом. В останні дні її стан помітно погіршився, зізнався її син.

Ненсі Елліс Буш народилася 4 лютого 1926 року, у неї було четверо братів. Вона народила чотирьох дітей, а її чоловік помер в 1989 році.

Як відомо, 1 грудня 2018 року помер колишній президент США Джордж Буш-старший.

Також у віці 92 років померла колишня перша леді США Барбара Буш. Барбара страждала від серцевої недостатності і захворювання легенів.

Повідомлялося, що Барбара Буш перебувала в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію.