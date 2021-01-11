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    У світі

    Сестра Джорджа Буша-старшого померла від коронавірусу

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    <p><span>Ненсі Елліс Буш з 41-м президентом США Джорджом Бушом-старшим<o:p></o:p></span></p> - Сестра Джорджа Буша-старшого померла від коронавірусу

    Ненсі Елліс Буш з 41-м президентом США Джорджом Бушом-старшим

    Ненсі Елліс Буш померла в будинку для літніх людей в штаті Массачусетс

    Рідна сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла після зараження коронавірусом.

    Про це в неділю, 10 січня, The New York Times повідомив її син.

    За словами сина Ненсі Елліс Буш, вона померла в неділю в будинку для літніх людей в штаті Массачусетс.

    Відомо, що 30 грудня її госпіталізували з високою температурою. Жінці провели тест, який показав зараження коронавірусом. В останні дні її стан помітно погіршився, зізнався її син.

    Ненсі Елліс Буш народилася 4 лютого 1926 року, у неї було четверо братів. Вона народила чотирьох дітей, а її чоловік помер в 1989 році.

    Як відомо, 1 грудня 2018 року помер колишній президент США Джордж Буш-старший.

    Також у віці 92 років померла колишня перша леді США Барбара Буш. Барбара страждала від серцевої недостатності і захворювання легенів.

    Повідомлялося, що Барбара Буш перебувала в критичному стані. Незважаючи на це, вона відмовилася від подальшого лікування і вирішила перейти на паліативну терапію. 

    Теги: США смерть президент коронавірус
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