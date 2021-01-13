Велика Британія зафіксувала рекордну добову смертність через Covid-19

Всього через пандемію у Великій Британії померли 84 767 осіб, що є максимальним показником в Європі

У Великій Британії від коронавірусу за добу померло 1 564 людини, що стало максимальним показником з початку пандемії. Про це свідчать дані, опубліковані в середу на сайті урядової інформації.

Зазначається, що днем раніше влада повідомила про 1 243 летальних випадки. Попередній антирекорд ─ 1 325 смертей ─ був встановлений 8 січня.

За останній тиждень кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, зросла на 52% в порівнянні з попереднім семиденним періодом.

Всього через пандемію у Великій Британії померли 84 767 осіб, що є максимальним показником в Європі.

За останні 24 години були також виявлені 47,5 тис. випадків зараження в порівнянні з 45,5 тис. випадків інфікування, зафіксованими у вівторок, 12 січня.

Всього з початку пандемії в країні було виявлено 3,21 млн випадків інфікування коронавірусом.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ ─ у Сполученому Королівстві 3 118 522 випадки захворювання, 81 960 осіб загинули.

Уряд був змушений вжити жорстких заходів для боротьби з інфекцією і оголосив 4 січня про введення карантину в Англії. Влада Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії самостійно визначають діючі на їх території обмежувальні заходи, проте в цілому вони відповідають англійським, що робить вже третій в королівстві карантин загальнонаціональним.

До слова, у світі станом на 13 січня коронавірус зафіксували у понад 92,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,9 млн осіб, а одужали майже 66 млн людей.

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