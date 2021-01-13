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    Трагедія в Києві: під обвалом ґрунту загинув чоловік (фото)

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    Рятувальники вилучили тіло чоловіка з проритого тунелю - Трагедія в Києві: під обвалом ґрунту загинув чоловік (фото)
    Рятувальники вилучили тіло чоловіка з проритого тунелю
    Фото: ДСНС

    Під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю було завалено піском монтажника

    У середу, 13 січня, на вул. Вишгородській, 44-А в Оболонському районі столиці на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 12:06, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Як виявилося, під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю було завалено піском монтажника.

    Рятувальники приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту. Чоловік 1960 року народження отримав травми, несумісні з життям.

    Бійці вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

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    Трагедія в Києві: під обвалом ґрунту загинув чоловік (фото)
    Трагедія в Києві: під обвалом ґрунту загинув чоловік (фото)
    Трагедія в Києві: під обвалом ґрунту загинув чоловік (фото)

    На місці події було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Теги: трагедія Київ ДСНС смерть рятувальники
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