Трагедія в Києві: під обвалом ґрунту загинув чоловік (фото)

Під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю було завалено піском монтажника

У середу, 13 січня, на вул. Вишгородській, 44-А в Оболонському районі столиці на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 12:06, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як виявилося, під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю було завалено піском монтажника.

Рятувальники приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту. Чоловік 1960 року народження отримав травми, несумісні з життям.

Бійці вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

На місці події було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.