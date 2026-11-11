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Померла остання Праведниця народів світу в Ізраїлі: чим уславилася українка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Померла остання Праведниця народів світу в Ізраїлі: чим уславилася українка
Жінку назвали символом мужності, людяності та доброти
фото: соцмережі

Ярослава Левицька родом із Золочева на Львівщині ще шестирічною дівчинкою вона таємно проносила їжу та ліки євреям у гетто

У Хайфі у віці 91 року померла Ярослава Левицька – українка, яка була останньою Праведницею народів світу, що проживала в Ізраїлі. Під час Голокосту вона ще дитиною допомагала рятувати євреїв на Львівщині, таємно доставляючи їм їжу та медикаменти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Jerusalem Post.

Ярослава Левицька народилася у 1935 році в Золочеві (нині Львівська область). Коли їй було шість років, вона почала допомагати своєму дідові Олександру та матері Катерині рятувати євреїв. Дівчинка виконувала роль зв'язкової: ховала продукти та ліки у шкільному портфелі й таємно проносила їх до гетто, оминаючи німецьких охоронців.

У 1943 році родина Левицьких також переховувала двох євреїв у власному будинку. Крім того, сім'я постачала їжу групі євреїв, які ховалися у підвалі зруйнованої будівлі приблизно за два кілометри від їхнього помешкання. За даними видання Ynet, родина допомогла врятувати близько 30 людей.

У 1989 році Ярославу Левицьку, її матір Катерину та діда Олександра визнали Праведниками народів світу. Це почесне звання присуджує ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем неєвреям, які рятували євреїв під час Голокосту, ризикуючи власним життям.

У 1995 році Левицька переїхала до Ізраїлю, отримала громадянство та оселилася в Хайфі, де прожила понад три десятиліття. Її історію описано в книзі Майї Клінгер-Коен «Only Red Candies».

Про смерть Левицької повідомив мер Хайфи Йона Яхав. Він назвав її символом мужності, людяності та доброти й наголосив, що навіть у шестирічному віці вона не побоялася ризикувати життям заради порятунку інших.

Праведники народів світу – почесне звання, яке Яд Вашем присвоює неєвреям, котрі під час Голокосту рятували євреїв, ризикуючи власним життям і не маючи з цього особистої вигоди.

нагадаємо, що в Ізраїлі, у місті Кір’ят-Хаїм поблизу Хайфи, у власній квартирі жорстоко вбили 43-річну уродженку Ужгорода Яну Зікову. Свідком нападу став її шестирічний син. У злочині підозрюють її колишнього 30-річного партнера.

Теги: українці Ізраїль історія

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