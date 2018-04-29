Помпео пригрозив виходом США з ядерної угоди з Іраном

США вимагають «покращити угоду», аби Іран ніколи не мав ядерної зброї

Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди, якщо не буде досягнуто домовленостей з європейськими партнерами, що виключають можливість володіння Іраном ядерною зброєю. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у неділю в Ер-Ріяді на прес-конференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделям аль-Джубейром, повідомляє



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США вимагають «покращити угоду», аби Іран ніколи не мав ядерної зброї

Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди, якщо не буде досягнуто домовленостей з європейськими партнерами, що виключають можливість володіння Іраном ядерною зброєю. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у неділю в Ер-Ріяді на прес-конференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделям аль-Джубейром, повідомляє Reuters.

«Сполучені Штати вийдуть із Іранської ядерної угоди від 2015 року, укладеної попередником президента Дональда Трампа, Бараком Обамою, якщо не буде досягнуто домовленості у перемовинах з європейськими партнерами, аби вдосконалити угоду таким чином, щоб Ісламська республіка (Іран - ред.) ніколи не мала ядерної зброї», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп продовжує критикувати Іранську ядерну угоду (JCPOA), підписану в 2015 році, яка обмежує Тегеран у виробництві ядерного палива для воєнних цілей щонайменше до 2025 року. До 12 травня він має прийняти рішення про те, чи продовжують Сполучені Штати свою участь в JCPOA на наступний термін.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран відновить свою ядерну програму «на набагато більшій швидкості», якщо США відійдуть від ядерної угоди 2015 року і запровадять санкції проти нього.

Роберт Вуд, посол США в галузі роззброєння, заявив 19 квітня, що Сполучені Штати ведуть «інтенсивні дискусії» з Великобританією, Францією та Німеччиною до 12 травня.

Джерело: Укрінформ