ЗМІ: Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний секретар США Майк Помпео та глава Білого дому Дональд Трамп

Наразі невідомо, яку роль зіграв Помпео під час переговорів

Державний секретар США Майк Помпео був присутній у Білому домі під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка стала підставою потенційного імпічменту глави Білого дому.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію від чиновника Держдепу.

При цьому невідомо, яку роль зіграв Помпео під час переговорів.

«Держсекретар Майк Помпео був серед чиновників адміністрації, які слухали телефонний дзвінок від 25 липня між президентом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським», - заявив чиновник Держдепу.

Як відомо, комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.