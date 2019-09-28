Імпічмент Трампу: у Конгресі чекають на документи Помпео та свідчення Волкера



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Держсекретаря Майка Помпео викликали в суд

Комітет Палати представників планує приєднати до розслідування свідчення п'яти чиновників Держдепартаменту, включаючи Курта Волкера

Комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Politico.

В рамках розслідування про можливість імпічменту Трампа від Помпео вимагали надати документи до 4 жовтня. Також комітет планує приєднати до розслідування свідчення п'яти чиновників Держдепартаменту, включаючи спецпредставника по Україні Курта Волкера.

Повідомляється, що Волкер домовлявся з особистим адвокатом Трампа про зустрічі з високопоставленими українськими чиновниками, а також з послом США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади.

«Документи, викликані до суду, мають бути частиною запиту про імпічмент і поширюватися серед комітетів. Ваша відмова або відмова виконати запит в суд є доказом перешкоди для запиту Палати представників про імпічмент», - йдеться в листі до Помпео.

Надання свідчень повинно відбутися між 2 і 10 жовтня, в той час як Конгрес буде на двотижневій перерві.

Як відомо, у Білому домі визнали спробу засекретити розмову Трампа із Зеленським.

До слова, за інформацією ЗМІ, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер йде з посади на тлі скандалу з імпічментом Трампу.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.