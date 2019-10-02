Пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського скандал не завадить США продовжити допомагати Україні, - Помпео



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Державний секретар США Майк Помпео

Глава Держдепу Майк Помпео пояснив, що політика США стосовно України при адміністрації Трампа не зазнала суттєвих змін

Суперечки адміністрації США з демократами щодо літньої розмови президентів США і України - Дональда Трампа й Володимира Зеленського - не завадять Вашингтону допомагати Києву, заявив глава Держдепу Майк Помпео.

«Ми продовжимо це робити навіть у ситуації, коли навколо цієї історії так багато галасу», - сказав він у середу на прес-конференції в Римі.

Помпео пояснив, що політика США стосовно України при адміністрації Трампа не зазнала суттєвих змін. Вона спрямована на те, щоб допомагати в боротьбі проти «російської загрози», а також у наданні допомоги Києву, що прагне викорінити корупцію і побудувати сильну економіку.

Помпео також підтвердив, що був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським. Раніше про це повідомляли американські ЗМІ.

Скандал навколо розмови розгорівся після того, як інформація про неї потрапила у ЗМІ. Її передав інформатор, котрий довідався від джерел в адміністрації США, що Трамп нібито намагався чинити тиск на Зеленського, аби той погодився проводити розслідування стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Саме Джо Байден вважається найімовірнішим суперником Трампа на президентських виборах 2020 року.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому випадку Трамп використав свою посаду не для захисту інтересів країни, а для власних політичних інтересів. Крім того, демократи незадоволені, що їм не відразу передали дані про цю розмову. Зрештою в палаті представників США запустили процедуру імпічменту проти Трампа.

Сам президент США запевняє, що не чинив тиску на Зеленського, і що розслідування потрібно проводити саме стосовно Байдена. Сам Зеленський під час нещодавньої поїздки до Нью-Йорка запевнив журналістів, що Трамп на нього «не тиснув».

Білий дім, у свою чергу, опублікував стенограму телефонної розмови, з якої випливає, що Трамп справді порушував тему розслідування справи Байдена, однак при цьому не намагався змусити Зеленського до жодних дій.

Раніше повідомлялося, що демократи наблизились до потрібної підтримки імпічменту в Палаті представників.

Як відомо, Трамп відреагував на можливий його імпічмент, про початок процедури якого оголосили в Конгресі.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень

Джерело: Інтерфакс-Україна