У Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі»



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Держсекретар США Майк Помпео

Демократи вважають, що Помпео «залякує свідків з Держдепартаменту, щоб захистити себе і президента»

У Палаті представників США відреагували на звинувачення держсекретаря Майка Помпео в тому, що вони «залякують» дипломатів, закликаючи їх дати свідчення в «українській справі».

Як пише CNN, голови комітетів Палати представників США з розвідки, закордонних справ та нагляду опублікували спільну заяву, в якій висунули зустрічні звинувачення на адресу Помпео.

За словами демократів, Помпео «залякує свідків з Держдепартаменту, щоб захистити себе і президента».

«За повідомленнями, держсекретар Помпео був присутній під час телефонної розмови, коли президент чинив тиск на Україну, щоб очорнити свого політичного противника. Якщо це так, то Помпео є свідком у розслідуванні імпічменту», - йдеться в заяві.

У Палаті демократів зазначили, що будь-які спроби залякати свідків або перешкодити їм дати свідчення в Конгресі є незаконними і будуть вважатися як перешкоджання щодо розслідування імпічменту.

Як відомо, Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.