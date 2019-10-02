У Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі»
Демократи вважають, що Помпео «залякує свідків з Держдепартаменту, щоб захистити себе і президента»
У Палаті представників США відреагували на звинувачення держсекретаря Майка Помпео в тому, що вони «залякують» дипломатів, закликаючи їх дати свідчення в «українській справі».
Як пише CNN, голови комітетів Палати представників США з розвідки, закордонних справ та нагляду опублікували спільну заяву, в якій висунули зустрічні звинувачення на адресу Помпео.
За словами демократів, Помпео «залякує свідків з Держдепартаменту, щоб захистити себе і президента».
«За повідомленнями, держсекретар Помпео був присутній під час телефонної розмови, коли президент чинив тиск на Україну, щоб очорнити свого політичного противника. Якщо це так, то Помпео є свідком у розслідуванні імпічменту», - йдеться в заяві.
У Палаті демократів зазначили, що будь-які спроби залякати свідків або перешкодити їм дати свідчення в Конгресі є незаконними і будуть вважатися як перешкоджання щодо розслідування імпічменту.
Як відомо, Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.
Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.
Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.
Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.
Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.
Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.