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    У світі

    У Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі»

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    Держсекретар США Майк Помпео - У Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі»
    Держсекретар США Майк Помпео

    Демократи вважають, що Помпео «залякує свідків з Держдепартаменту, щоб захистити себе і президента»

    У Палаті представників США відреагували на звинувачення держсекретаря Майка Помпео в тому, що вони «залякують» дипломатів, закликаючи їх дати свідчення в «українській справі».

    Як пише CNN, голови комітетів Палати представників США з розвідки, закордонних справ та нагляду опублікували спільну заяву, в якій висунули зустрічні звинувачення на адресу Помпео.

    За словами демократів, Помпео «залякує свідків з Держдепартаменту, щоб захистити себе і президента».

    «За повідомленнями, держсекретар Помпео був присутній під час телефонної розмови, коли президент чинив тиск на Україну, щоб очорнити свого політичного противника. Якщо це так, то Помпео є свідком у розслідуванні імпічменту», - йдеться в заяві.

    У Палаті демократів зазначили, що будь-які спроби залякати свідків або перешкодити їм дати свідчення в Конгресі є незаконними і будуть вважатися як перешкоджання щодо розслідування імпічменту.

    Як відомо, Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

    До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

    Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді. 

    Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

    Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

    Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

    Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

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