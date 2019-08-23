Помпео закликав союзників США продовжити протистояти агресії РФ в Європі



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Державний секретар США Майк Помпео

Держсекретар США закликав Канаду збільшити витрати на оборону

Канада та США мають і надалі спільно протистояти російській агресії у Європі. Про це під час спільної із главою МЗС Канади Христею Фріланд пресконференції заявив державний секретар США Майк Помпео.

«Хоча ми вже тривалий час пліч-о-пліч стоїмо на спільних засадах, ми все одно можемо робити більше і, знаю, робитимемо. У Східній Європі ми повинні й надалі разом із нашим союзниками по НАТО протистояти російській агресії», - сказав Помпео.

Водночас, він закликав Канаду збільшити витрати на оборону.

«Ми також обговорили важливість виконання Канадою своїх зобов’язань щодо витрат 2% ВВП на оборону. Це може стати переконливим прикладом для усіх наших європейських партнерів та нашої колективної оборони», - зазначив держсекретар.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео у четвер з одноденним візитом перебував у Оттаві, де провів зустрічі із прем’єрміністром Джастіном Трюдо та главою МЗС Канади Христею Фріланд.

Джерело: Укрінформ