  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Помпео закликав союзників США продовжити протистояти агресії РФ в Європі

    • Розсилка
    Державний секретар США Майк Помпео - Помпео закликав союзників США продовжити протистояти агресії РФ в Європі
    Державний секретар США Майк Помпео

    Держсекретар США закликав Канаду збільшити витрати на оборону

    Канада та США мають і надалі спільно протистояти російській агресії у Європі. Про це під час спільної із главою МЗС Канади Христею Фріланд пресконференції заявив державний секретар США Майк Помпео.

    «Хоча ми вже тривалий час пліч-о-пліч стоїмо на спільних засадах, ми все одно можемо робити більше і, знаю, робитимемо. У Східній Європі ми повинні й надалі разом із нашим союзниками по НАТО протистояти російській агресії», - сказав Помпео.

    Водночас, він закликав Канаду збільшити витрати на оборону.

    «Ми також обговорили важливість виконання Канадою своїх зобов’язань щодо витрат 2% ВВП на оборону. Це може стати переконливим прикладом для усіх наших європейських партнерів та нашої колективної оборони», - зазначив держсекретар.

    Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео у четвер з одноденним візитом перебував у Оттаві, де провів зустрічі із прем’єрміністром Джастіном Трюдо та главою МЗС Канади Христею Фріланд.

    Джерело: Укрінформ

    Росія США НАТО Канада Європа ВВП агресія фінансування Майк Помпео
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ