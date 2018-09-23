Порошенко більше не почесний громадянин Верони
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Рішення були прийнято міською владою, яка представлена проросійською партією «Ліга»
Міська рада Верони позбавила президента України Петра Порошенка звання почесного громадянина міста. Рішення було схвалене 28 голосами «за», 4 – «проти», повідомило італійське агентство ANSA.
Міська рада Верони присвоїла Порошенку звання почесного громадянина наприкінці травня 2016 року на знак вдячності за повернення виявлених в Україні 17 картин, викрадених з веронського музею Кастельвеккьо.
Згідно з ухваленим 20 вересня рішенням ради, «попередня муніципальна адміністрація поспішно і поверхово присвоїла почесне громадянство міста Верона президенту України Петру Порошенку».
Стверджується, що заслуги Порошенка у поверненні картин були спірними.
«Насправді розслідування щодо пошуку творів мистецтва було здійснено місцевою владою. Крім того, присвоєння звання викликало значні сумніви та розбіжності як на політичному рівні, так і серед громадськості Верони через відсутність реальної дискусії щодо надання почесного звання», - йдеться в ухваленому веронськими депутатами документі.
Зауважимо, після присвоєння звання Порошенку до влади у Вероні прийшла партія «Ліга», депутати якої тривалий час домагались позбавити титула українського президента. «Ліга» має проросійську позицію, домагається скасування антиросійських санкцій та уклала договір про співпрацю з правлячою російською партією «Единая Россия».
Джерело: Європейська правда