Посол Ізраїлю звернувся до євреїв, які зібралися під час війни до Умані

«Ми вважаємо, що цього року не треба приїжджати до Умані»

Ізраїль рекомендує своїм громадянам цього року не їхати в Україну на свято Рош-га-Шана. Про це сказав посол Ізраїлю Михайло Бродський в інтерв’ю «Главкому».

«Я їм (ізраїльтянам – «Главком») рекомендую не їхати до Умані. Це не тільки моя рекомендація. Ми опублікували попередження всім, хто збирається приїхати, не робити цьогоріч цього. У країні триває війна, ніхто не може гарантувати безпеку паломникам. Тож ми вважаємо, що цього року не треба приїжджати до Умані», – сказав він.

Водночас дипломат припустив, що паломники все ж будуть їхати в Умань, попри війну. Тож Ізраїль та Україна, за його словами, докладуть усіх зусиль, щоб захистити паломників від можливих загроз.

«Але, розуміючи, що багато хто все одно захоче їхати, ми маємо бути готовими, що якась кількість паломників таки буде в Умані. Тому ми разом із владою України зробимо все, щоб забезпечити їхню безпеку та захистити від будь-яких можливих загроз», – зазначив Бродський.

Рош-га-Шана – Новий рік для усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Святкують юдейський Новий рік Рош а-Шана два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів (тишрі) за єврейським календарем (припадає на вересень або жовтень). Щороку на святкування Рош-га-Шана до українського міста Умань з’їжджаються тисячі паломників-хасидів. У місті знаходиться могила одного із найшанованіших хасидських лідерів – цадика Нахмана. У 2022 році Рош-га-Шана відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

Нагадаємо, раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на тлі військової агресії Росії проти України, що триває, і відсутності можливості гарантувати безпеку іноземцям, Україна не може прийняти паломників, які щорічно приїжджають в Умань на свято Рош-га-Шана.

Раніше повідомлялося, що в Умань приїхало близько 2 тисяч хасидів. Вони прибули у місто, щоб відзначити свято Шавуот, яке цього року припало на 4 червня.