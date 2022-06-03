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  4. В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
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    Суспільство

    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів

    Цього року добиратися в Україну було складно і дорого - В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    Цього року добиратися в Україну було складно і дорого
    фото: glavcom.ua

    Хасиди, попри складнощі, пов’язані з війною, все ж прибули до України

    В Умань приїхало близько 2 тисяч хасидів. Вони прибули у місто, щоб відзначити свято Шавуот, яке припадає цього року на 4 червня. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Хасиди, які прибули в Умань, запевняють, що війна їх не лякає, адже вони мають віру. Паломники також скаржаться на те, що добиратися до України цього року виявилося дуже складно та дорого.

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    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів
    фото: glavcom.ua

    Також сьогодні в Умані Міжнародний Благодійний Фонд імені Рабі Нахмана роздавав молоко на честь свята Шавуот.

    Свято Шавуот – це одне з найбільших єврейських свят, яке знаменує собою дарування Тори. Подія відбулася на горі Синай. Саме тому свято Шавуот також ще називають «Святом дарування Тори». Цей день несе у собі не лише релігійний зміст. Для євреїв Шавуот означає також початок нового сезону. А тому в давні часи було прийнято здійснювати приношення фруктів та пшениці.

    Єврейське свято Шавуот у 2022 році святкується 6 числа місяця Сиван (за єврейським календарем), яке припадає на 4 червня за григоріанським календарем. За межами Землі Ізраїльської прийнято святкувати Шавуот 2 дні.

    Нагадаємо, раніше російське міністерство оборони вигадало чергову нісенітницю про Україну, поєднавши у одному фейку юдейську святиню та нацистів. Росіяни також заявили, що українська влада нібито використовує уманську синагогу як «пункт збору нацистів». Також у Міноборони Росії відхрестилися від обстрілів Умані (міста, де розташована одна із найбільших святинь світового юдаїзму, могила засновника брацлавського хасидизму рабина Нахмана – ред.), про які президент України Володимир Зеленський розповів під час онлайн-виступу перед членами Кнесету Ізраїля.

    Додамо, що місто Умань було обстріляне Росією у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Тоді у місті загинула одна цивільна особа.

    Читайте також: Хто такі хасиди та чому вони щороку з’їжджаються до України
    Теги: війна хасиди Умань Україна
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    В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів