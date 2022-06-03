В Умань під час війни приїхало близько 2 тис. хасидів

Цього року добиратися в Україну було складно і дорого

Хасиди, попри складнощі, пов’язані з війною, все ж прибули до України

В Умань приїхало близько 2 тисяч хасидів. Вони прибули у місто, щоб відзначити свято Шавуот, яке припадає цього року на 4 червня. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Хасиди, які прибули в Умань, запевняють, що війна їх не лякає, адже вони мають віру. Паломники також скаржаться на те, що добиратися до України цього року виявилося дуже складно та дорого.

Також сьогодні в Умані Міжнародний Благодійний Фонд імені Рабі Нахмана роздавав молоко на честь свята Шавуот.

Свято Шавуот – це одне з найбільших єврейських свят, яке знаменує собою дарування Тори. Подія відбулася на горі Синай. Саме тому свято Шавуот також ще називають «Святом дарування Тори». Цей день несе у собі не лише релігійний зміст. Для євреїв Шавуот означає також початок нового сезону. А тому в давні часи було прийнято здійснювати приношення фруктів та пшениці.

Єврейське свято Шавуот у 2022 році святкується 6 числа місяця Сиван (за єврейським календарем), яке припадає на 4 червня за григоріанським календарем. За межами Землі Ізраїльської прийнято святкувати Шавуот 2 дні.

Нагадаємо, раніше російське міністерство оборони вигадало чергову нісенітницю про Україну, поєднавши у одному фейку юдейську святиню та нацистів. Росіяни також заявили, що українська влада нібито використовує уманську синагогу як «пункт збору нацистів». Також у Міноборони Росії відхрестилися від обстрілів Умані (міста, де розташована одна із найбільших святинь світового юдаїзму, могила засновника брацлавського хасидизму рабина Нахмана – ред.), про які президент України Володимир Зеленський розповів під час онлайн-виступу перед членами Кнесету Ізраїля.

Додамо, що місто Умань було обстріляне Росією у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Тоді у місті загинула одна цивільна особа.