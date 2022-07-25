Ізраїль закликав своїх громадян не їздити в Умань і терміново виїхати з України

Україна не зможе прийняти паломників з Ізраїлю, які зазвичай приїжджають до Умані на святкування Рош га-Шана

У посольстві пояснили, що ситуація з безпекою, загроза бомбардувань з повітря або ракетних обстрілів є реальною та безпосередньою небезпекою для життя

Чрез війну МЗС Ізраїлю закликає своїх громадян утриматися від поїздок в Умань і покинути територію України. Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїлю.

«Через війну та бойові дії між російськими та українськими військами МЗС закликає громадян Ізраїлю уникати поїздок на територію України, включно з містом Умань та околицями», – йдеться в повідомленні.

Громадян Ізраїлю, які перебувають в Україні, закликають негайно залишити кордони країни.

У посольстві пояснили, що ситуація з безпекою, загроза бомбардувань з повітря або ракетних обстрілів, у тому числі в центрі та на заході країни, є реальною та безпосередньою небезпекою для життя.

Також у посольстві нагадали, що з 24 лютого в Україні запроваджено військовий стан, що передбачає обмеження свободи пересування, введення комендантської години, дотримання заходів безпеки та охорони правопорядку, включаючи можливі перевірки, арешти та депортацію.

Посольство Ізраїлю у ці дні не має постійної присутності в Україні, тому не може надавати консульських послуг своїм громадянам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль спростив правила в’їзду для українців. Громадянам України більше не потрібно отримувати попередні електронні дозволи від Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю для в’їзду в цю країну. Водночас Ізраїль наразі не приймає біженців із України.

Як відомо, раніше Ізраїль всупереч усім домовленостям і угодам в односторонньому порядку заборонив в'їзд на свою територію українцям, які не мають електронні візи, що несе загрозу громадянам країни, проти якої Росія почала агресію.

З початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

3 липня Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.