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Ізраїльський дипломат застеріг українську владу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
Україні не варто сліпо копіювати ізраїльську систему безпеки, упевнений Михайло Бродський
фото з відкритих джерел

Посол Бродський: «Хочу застерегти від спроб копіювати ізраїльський досвід в Україні»

Україні не варто сліпо копіювати ізраїльський досвід у плані безпеки. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол Ізраїлю Михайло Бродський. Дипломат пригадав, що президент Володимир Зеленський в інавгураційній згадав Ізраїль як приклад для України. Утім, це не зовсім вірний шлях вважає дипломат.

«Хочу застерегти від спроби зробити copy-paste, взяти ізраїльський досвід і спробувати його скопіювати в Україні. Це неможливо. Тому що Україна – це інша країна, яка відрізняється територією, населенням, ментальністю. Сусіди, погрози – все різне», – сказав посол.

При цьому, наголосив Михайло Бродський, є аспекти, у яких досвід Ізраїлю може допомогти Україні протистояти агресивному сусіду і водночас розвиватися.

«Але найважливіше, що нас об'єднує, це те, що і нам, і вам, на жаль, доведеться далі жити та розвиватися в умовах нестабільності та загрози безпеці. І в цьому сенсі ізраїльський досвід може допомогти Україні: як за умов постійної загрози безпеці розвивати економіку, технології, суспільство, зберігати демократію, свободу слова, політичну боротьбу та продовжувати облаштовувати свою державу, ставати більш розвиненою країною, сильнішою технологічно та економічно», – пояснив посол.

Нагадаємо, раніше посол пояснив, за кого вболіває Ізраїль у війні в Україні.

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Теги: Михайло Бродський Ізраїль Володимир Зеленський війна росія безпека

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