Посол України в Австрії назвав відставку віце-канцлера Штрахе ознакою демократії



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Екс-віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе

На думку посла, ознака функціонуючої демократії - традиція добровільної відставки

Посол України в Австрії Олександр Щерба прокоментував добровільну відставку віце-канцлера Гайнца-Крістіана Штрахе на тлі скандалу, назвавши її «ознакою функціонуючої демократії».

Про це дипломат написав у Facebook.

«Ознака функціонуючої демократії - традиція добровільної відставки. Неприйнятність ситуації, коли твоя країна або партія несе тягар твоєї ганьби. 18 годин тому Хайнц-Крістіан Штрахе був одним з найвпливовіших політиків Австрії...», - написав Щерба.

Як повідомляв «Главком», вже колишній віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду.

Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році.

Згідно із записам, Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

У суботу, 18 травня, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.

Ввечері того ж дня федеральний канцлер Австрії Себастьан Курц заявив про припинення чинності урядової коаліції та виступив за проведення позачергових парламентських виборів якнайближчим часом, звернувшись із відповідною пропозицією до президента.

Пропозицію Курца вже підтримав президент Австрії.