Канцлер Австрії анонсував дострокові вибори через скандал з росіянкою



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Себастьян Курц заявив, що дострокові вибори мають відбутися «якнайшвидше»

Керівник уряду заявив що у ситуації, яка склалася, коаліція не може існувати

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що матиме наслідком дострокові вибори у Австрії.

Про це він заявив під час виступу у Відні.

Керівник уряду зазначив, що у ситуації, яка склалася, коаліція не може існувати.

«Досить!.. Це суперечить політичним підходами, які я маю», - пояснив він. Курц також нагадав, що після виборів не мав інших альтернатив, із ким створювати коаліцію, і саме тому погодився на об’єднання із Партією Свободи.

За його словами, дострокові вибори мають відбутися «якнайшвидше».

Як повідомляв «Главком», чинний віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду.

Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році.

Згідно із записам, Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

У суботу, 18 травня, віце-канцлер Австрії подав у відставку.

Джерело: Європейська правда