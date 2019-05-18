Віце-канцлер Австрії подав у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе

Політик подав у відставку через 18 годин після публікації компрометуючого відео

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку. Про це він повідомив у Twitter.

Щерба наголосив, що Штрахе подав у відставку через 18 годин після того, як було опубліковане компрометуюче відео.

В опублікованій заяві вказується, що віце-канцлер більше не є лідером Партії Свободи та більше не буде працювати в уряді країни. На посаді віце-канцлера його повинен замінити Норберт Хофер, який раніше очолював міністерство інфраструктури.

Сам Штрахе заявив, що не хоче, щоб цей скандал вплинув на долю правлячої коаліції, тому він готовий покинути пост лідера Партії Свободи.

Як повідомляв «Главком», чинний віце-канцлер Австрії, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Гайнц-Крістіан Штрах опинився в центрі скандалу, який може серйозно похитнути позиції уряду і стати серйозним аргументом у кампанії до виборів Європарламенту. Про це йдеться у матеріалі німецьких видань Süddeutsche Zeitung і Spiegel, які оприлюднили таємні відеозаписи зустрічі Штрахе з «багатою росіянкою» на Ібіці в 2017 році.