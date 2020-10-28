«Повісити в центрі Мінська»: Жириновський закликав Лукашенка стратити Тихановську



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Володимир Жириновський вирішив «дати пораду» Олександру Лукашенку

Одіозний російський політик пропонує викрасти Світлану Тихановську з Вільнюса

Російський політик Володимир Жириновський закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка стратити лідерку опозиції Світлану Тихановську.

Про це він заявив в ефірі одно з російських телеканалів.

«Якщо дійсно «влада» ще є в Білорусі, вона є. Треба спецназ направити, вона (Тихановська – ред.) ж сидить у Вільнюсі. Її викрасти з готелю, привезти до Мінську і трибунал. І повісити в центрі Мінська, щоб всі бачили», – сказав Жириновський.

Нагадаємо, Лукашенко вимагає відправити «в армію або на вулицю» студентів, які беруть участь у протестах.

Зазначимо, 26 жовтня в країні почався всенародний страйк. Під час протестів силовики розганяли мітингувальників, кидали світлошумові гранати і використовували гумові кулі.

Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.