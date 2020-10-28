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    У світі

    «Повісити в центрі Мінська»: Жириновський закликав Лукашенка стратити Тихановську

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    Володимир Жириновський вирішив &laquo;дати пораду&raquo; Олександру Лукашенку - «Повісити в центрі Мінська»: Жириновський закликав Лукашенка стратити Тихановську
    Володимир Жириновський вирішив «дати пораду» Олександру Лукашенку

    Одіозний російський політик пропонує викрасти Світлану Тихановську з Вільнюса

    Російський політик Володимир Жириновський закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка стратити лідерку опозиції Світлану Тихановську.

    Про це він заявив в ефірі одно з російських телеканалів.

    «Якщо дійсно «влада» ще є в Білорусі, вона є. Треба спецназ направити, вона (Тихановська – ред.) ж сидить у Вільнюсі. Її викрасти з готелю, привезти до Мінську і трибунал. І повісити в центрі Мінська, щоб всі бачили», – сказав Жириновський.

    Нагадаємо, Лукашенко вимагає відправити «в армію або на вулицю» студентів, які беруть участь у протестах.

    Зазначимо, 26 жовтня в країні почався всенародний страйк. Під час протестів силовики розганяли мітингувальників, кидали світлошумові гранати і використовували гумові кулі.

    Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

    У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Володимир Жириновський вбивство політика страйк трибунал Світлана Тихановська
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