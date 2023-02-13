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Анонс санкцій проти РФ та черговий неопізнаний об'єкт над США – головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Анонс санкцій проти РФ та черговий неопізнаний об'єкт над США – головне за ніч
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото: Globallookpress

Дмитро Кулеба анонсував приємні події до 24-го лютого

Хвиля НЛО над Америкою продовжується, Україна тим часом готується до річниці повномасштабного вторгнення РФ, а в Туреччині досі зростає кількість жертв від землетрусу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 лютого.

Анонс подій до 24-го лютого

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Захід введе нові санкції проти Росії, які «будуть оголошені в різних країнах і різних інституціях». Це стане частиною «чіткого сигналу» для російського диктатора.

Фейкові «шахіди» на Дніпропетровщині

Telegram-канали ввечері 12 лютого розповсюдили інформацію про те, що росіяни нібито застосували по Дніпропетровській області іранські дрони. У Повітряних силах ЗСУ спростували фейки: насправді ворог використав розвідувальний безпілотник та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По російському безпілотнику працювала протиповітряна оборона.

Ще один НЛО над США

Американські військові 12 лютого збили ще один невідомий об’єкт у небі над озером Гурон поблизу кордону з Канадою. Попри те, що об'єкт не становив військової загрози, він міг потенційно заважати цивільній авіації, а також міг володіти можливостями для спостереження.

Жертви землетрусу

Кількість загиблих внаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині та Сирії 6 лютого, вже перевищила 33 тисячі осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали, однак вірогідність знайти під уламками людей живими низька.

Теги: санкції Україна Дмитро Кулеба

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