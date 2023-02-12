Міг запустити Китай чи Росія: Канада вивчає збитий невідомий об'єкт
Повітряна куля, що була збита вчора над Канадою, була запущена для спостереження
Канада працює над пошуком та аналізом ще неопізнаного об’єкта, збитого над Юконом у суботу. Про це заявив прем'єр Канади Джастін Трюдо, пише The Globe and Mail.
За даними видання, ймовірно, повітряна куля, що була збита вчора над Канадою, була запущена для спостереження, й має китайське чи російське походження. «Про це ще багато чого потрібно знати... Ось чому аналіз цього об’єкта буде дуже важливим», – заявив Трюдо.
Об’єкт був збитий американським винищувачем після того, як літаки США та Канади піднялися на його перехоплення за наказом пана Трюдо та президента Джо Байдена. «Безпека канадців є нашим пріоритетом номер один, і тому я прийняв рішення збити цей об’єкт... Це була загроза для цивільної авіації та потенційна загроза для канадців», – наголосив прем'єр.
Нагадаємо, 10 лютого, американські військові за дорученням президента США Джо Байдена збили нерозпізнаний об'єкт над Аляскою. Раніше в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.
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