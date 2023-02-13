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Пентагон повідомив, яку загрозу становив збитий над США неопізнаний об’єкт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пентагон повідомив, яку загрозу становив збитий над США неопізнаний об’єкт
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони США не оцінювало об'єкт як військову загрозу

Невідомий об'єкт, який було збито у повітряному просторі США над озером Гурон 12 лютого, представляв загрозу через потенційні можливості спостереження і міг нашкодити цивільній авіації. Про це повідомив Пентагон.

«Його (об'єкта – ред.) траєкторія та висота викликали занепокоєння, зокрема те, що він може становити небезпеку для цивільної авіації. Місце, вибране для цього збиття, дало нам можливість уникнути зіткнення з людьми на землі, підвищивши шанси на пошук уламків», – пояснили у Міноборони США.

У відомстві також вказали, що Командування аерокосмічної оборони Північної Америки виявило об'єкт і продовжило його візуальне та радіолокаційне відстеження.

«Ми не оцінювали це як військову загрозу, але оцінювали як загрозу безпеці польоту та загрозу через його потенційні можливості спостереження. Тепер ми працюватимемо над відновленням об’єкта, щоб дізнатися більше», – додали у Пентагоні.

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Також нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

До слова, через цей інцидент США вже ввели санкції проти шести китайських компаній.

Раніше «Главком» писав, що китайський аеростат, збитий 4 лютого американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки, а також був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах. 

Крім того, що 10 лютого американські військові за дорученням президента США Джо Байдена збили нерозпізнаний об'єкт над Аляскою. Поки невідомо, чи це була повітряна куля-шпигун.

Як повідомлялося, в небі над Канадою в суботу, 11 лютого, також зафіксовано і збито невідомий аеростат. Канада працює над пошуком та аналізом ще неопізнаного об’єкта. За повідомленням видання The Globe and Mail, ймовірно, повітряна куля була запущена для спостереження та має китайське чи російське походження.

Теги: Міноборони Пентагон НЛО

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