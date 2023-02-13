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Посольство США в Росії закликало американців терміново покинути країну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Посольство США в Росії закликало американців терміново покинути країну
фото з відкритих джерел

Посольство просить громадян США виявляти підвищену обережність через ризик неправомірних затримань американців у Росії

Посольство Сполучених Штатів Америки звернулося до американців із закликом негайно покинути територію Росії і не їздити туди через ризик неправомірних затримань, переслідувань та тероризму. Про це йдеться на офіційному сайті посольства США в РФ.

«Не в’їжджайте до Росії через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, потенційну можливість переслідувань і відбору громадян США для затримання посадовими особами служби безпеки Росії, свавільне застосування місцевого законодавства, обмежені польоти в Росію та з Росії, обмежені можливості посольства допомагати громадянам США в Росії та можливість тероризму», – йдеться в повідомленні. 
 
Дипломати наголошують, що їм буде складно допомогти співвітчизникам за тих умов, у яких посольства змушені працювати в Росії.
 
«Громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, повинні негайно залишити країну», – закликало посольство.

Нагадаємо, що раніше посольство США в Москві записало звернення до народу Росії. У ньому йдеться про співпрацю та конкуренцію між США та РФ, яка триває роками. А також наголошується, що війна, яку розпочало російське керівництво, не гідне народу, який нібито прагне мирного майбутнього.

Раніше повідомлялося, що посольство США в Росії вже закликало своїх громадян негайно залишити територію РФ.  

Теги: росія США посольство війна

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