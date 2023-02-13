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У повітряному просторі США збито черговий літаючий об’єкт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У повітряному просторі США збито черговий літаючий об’єкт
Черговий НЛО збито на кордоні США та Канади
фото з відкритих джерел

Хвиля НЛО продовжується, цього разу – над озером Гурон у США 

Американські військові зафіксували черговий невідомий літаючий об'єкт у повітряному просторі США на кордоні з Канадою. Про це у своєму Twitter повідомляє конгресмен Джек Бергман.

«Збили ще один об'єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів», – зазначив політик.

Разом з тим він зауважив, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об'єктів у повітряному просторі США останнім часом.

За повідомленням від CNN, наказ знищити невідомий літаючий об'єкт віддав президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Також нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

До слова, через цей інцидент США вже ввели санкції проти шести китайських компаній.

Раніше «Главком» писав, що китайський аеростат, збитий 4 лютого американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки, а також був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах. 

Крім того, що 10 лютого американські військові за дорученням президента США Джо Байдена збили нерозпізнаний об'єкт над Аляскою. Поки невідомо, чи це була повітряна куля-шпигун.

Як повідомлялося, в небі над Канадою в суботу, 11 лютого, також зафіксовано і збито невідомий аеростат. Канада працює над пошуком та аналізом ще неопізнаного об’єкта. За повідомленням видання The Globe and Mail, ймовірно, повітряна куля була запущена для спостереження та має китайське чи російське походження.

Теги: Канада шпигун США

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