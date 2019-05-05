Пожежа літака у «Шереметьєво»: росЗМІ повідомили про 13 загиблих



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Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся

За інформацією ЗМІ, 13 людей загинули при аварійній посадці «Суперджет» в московському аеропорту «Шереметьєво»

Внаслідок пожежі літака авіакомпанії «Аэрофлот», який здійснив аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво», загинули 13 людей.

Про це повідомляє російське державне агентство «Тасс» з посиланням на лікарів.

«13 людей загинули при аварійній посадці «Суперджет» в московському аеропорту «Шереметьєво», - йдеться у повідомленні.

Раніше Слідчий комітет РФ повідомив про одного загиблого та чотирьох постраждалих в «Шереметьєво».

Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

На борту літака перебували 73 пасажири.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

Телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака. Підтвердження цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Дані про надзвичайну подію уточнюються.