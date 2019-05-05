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    У світі

    Пожежа літака у «Шереметьєво»: росЗМІ повідомили про 13 загиблих

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    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і&nbsp;загорівся - Пожежа літака у «Шереметьєво»: росЗМІ повідомили про 13 загиблих
    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся

    За інформацією ЗМІ, 13 людей загинули при аварійній посадці «Суперджет» в московському аеропорту «Шереметьєво»

    Внаслідок пожежі літака авіакомпанії «Аэрофлот», який здійснив аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво», загинули 13 людей.

    Про це повідомляє російське державне агентство «Тасс» з посиланням на лікарів.

    «13 людей загинули при аварійній посадці «Суперджет» в московському аеропорту «Шереметьєво», - йдеться у повідомленні.

    Раніше Слідчий комітет РФ повідомив про одного загиблого та чотирьох постраждалих в «Шереметьєво».

    Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    На борту літака перебували 73 пасажири.

    Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

    Телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака. Підтвердження цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Дані про надзвичайну подію уточнюються.

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