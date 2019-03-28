Слідчі назвали причини вибуху у Кропивницькому



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При вибухах у Кропивницького постраждали чотири особи

Масштабні вибухи сталися через порушення техніки безпеки під час транспортування та перекачування газу

Прокуратура Кіровоградської області взяла на контроль хід досудового розслідування резонансного кримінального провадження щодо пожежі та серії вибухів по вулиці Київській у місті Кропивницькому. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції України в області за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що надзвичайна подія трапилась на прилеглій до газової заправної станції території та не пов’язана з її діяльністю. Масштабні вибухи стали наслідком порушення техніки безпеки під час транспортування та перекачування газу між двома суб’єктами господарювання з використанням автоцистерн. Внаслідок події постраждало 4 осіб, які отримали ушкодження різного ступеня тяжкості та перебувають в обласній лікарні.

Наразі у провадженні виконуються першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин події та причин. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Кіровоградської місцевої прокуратури. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Додається, що за ініціативою прокуратури Кіровоградської області у жовтні 2018 року, було створено міжвідомчу робочу групу щодо протидії діяльності в регіоні нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів та затверджено план відповідних заходів. За цей період, правоохоронними органами Кіровоградщини спільно з органами державного контролю на чолі з прокуратурою реалізовано ефективну роботу. Зокрема, проведено більше 50 перевірок автозаправних станцій та газозаправних пунктів.За результатами проведеної роботи через грубі порушення вимог діючого законодавства припинено діяльність 24 нелегальних заправних станцій, які функціонували поза межами правового поля та створювали загрози життю i здоров’ю громадян. Розпочато 35 кримінальних проваджень. За результатами досудового розслідування до суду направлено 5 обвинувальних актів з яких 4 — за фактами порушень правил безпеки на виробництві та щодо реалізації недоброякісного пального.

Робота правоохоронців та органів контролю на цьому напрямку триває.

Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами.

Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.