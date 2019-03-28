У Бангладеш під час пожежі в офісному будинку загинули семеро людей



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Люди вистрибують з вікон палаючої будівлі

Пожежу ліквідовують рятувальники і військові

У столиці Бангладеш Дакки в результаті великої пожежі в офісному будинку загинуло щонайменше семеро людей. Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, горить 19-поверхова офісна будівля, розташована в престижному торговому районі. Вже відомо, що семеро людей загинуло у вогні і 20 постраждали. Є побоювання, що десятки людей опинилися в пастці всередині будівлі.

За словами очевидців, вони чули, як люди з вікон просили про допомогу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що як мінімум шість осіб вистрибнули з палаючої будівлі.

Пожежні на місці події спільно з військово-морськими та військово-повітряними силами, кажуть, що полум'я взято під контроль.

«Дев'ятнадцять пожежних підрозділів працюють на місці події. Військово-морський флот і повітряні сили Бангладеш також приєдналися до боротьби з вогнем», - повідомив черговий офіцер Мохаммад Рассел з центрального пункту управління пожежної служби Дакки.

Були помічені вертольоти ВПС, що знімали людей з даху. Вони також скидають на палаючу будівлю воду.

Раніше повідомлялося, що в лютому у Дакки сталася пожежа в житловому будинку, в результаті якого загинуло більше 50 людей.

Крім того, в Бангладеш озброєний чоловік захопив літак авіакомпанії Bangladesh Airlines, що летів з Дакки в Дубай. Чоловік відпустив всіх пасажирів літака, так як він хотів поговорити з прем'єр-міністром країни Шейх Хасиной Вазед.