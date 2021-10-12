Працівники хоспісу виконали останнє бажання смертельно хворої жінки (фото)

Персонал хоспісу влаштував для смертельно хворої жінки зустріч з її конем і собаками

В англійському графстві Чешир працівники хоспісу виконали останнє бажання пацієнтки і влаштували їй зустріч з її конем і двома собаками. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Смертельно хвора 68-річна Джен Холман провела чотири тижні в хоспісі доброго пастиря в Честері. Весь цей час вона сильно сумувала за своїм вихованцями: двома кавалер-кінг-чарльз-спанієлями Монті і Роулі та конем Бобом. До того, як потрапила в хоспіс, британка кожен день каталася на Бобі і вважала його «дуже важливою частиною життя». Вона дуже сумувала, бо думала, що більше ніколи його не побачить.

Однак персонал хоспісу вирішив порадувати пацієнтку і організував їй зустріч із вихованцями.

Медсестри підвезли ліжко-каталку жінки до дверей у внутрішній дворик, куди привели Боба співробітники ферми, де він живе на перетримці. Кінь просунув голову в двері, потикався в шию і коліна Холман і з задоволенням прийняв з її рук частування: морквину, банани і яблука.

За словами працівників хоспісу, пацієнтка світилася від радості, поки спілкувалася з Бобом. Також до ліжка британки принесли її собак, що теж дуже її порадувало.

«Я просто не можу повірити в те, що зробив для мене персонал хоспісу. Я знала, що зустріч із собаками можна організувати, тому що кілька років тому нам дозволили принести собак до нашого сусіда, що лежав в хоспісі. Але я зовсім не очікувала, що мені дадуть шанс побачити Боба ще разок », – зізналася Холман.

Її чоловік, із яким вона перебуває у шлюбі вже 46 років, зізнався, що також дуже вдячний співробітникам установи.

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