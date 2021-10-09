Британія змінила правила в'їзду українців: що дозволено

Британія дозволила щепленим українцям в'їзд без обов'язкового карантину

З 11 жовтня 2021 року Велика Британія дозволяє вільний в'їзд українцям, які мають документи про проходження повного курсу вакцинації. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Невакцинованим за три дні до поїздки в країну доведеться зробити ПЛР-тест, а також забронювати та оплатити тести, які потрібно буде зробити на другий і восьмий день перебування у Британії.

Крім того, за 48 годин до прибуття до Великої Британії турист зобов'язаний заповнити спеціальну форму, а після перетину кордону — відбути 10-денний карантин і зробити тести на другий і восьмий день перебування в країні.

Нагадаємо, МОЗ роз’яснив, які вакцини від Covid-19 можна комбінувати.

Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.