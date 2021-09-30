У річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю

Концентрація наркотиків у воді настільки велика, що її вважають небезпечною для довкілля

Дослідники впевнені, що наркотичні речовини потрапили в річку саме через гостей фестивалю

У Великобританії поряд з місцем проведення одного з найбільших у світі музичних фестивалів – «Гластонбері», у річці Уайтлейк учені виявили високий вміст кокаїну та екстазі (MDMA). Про це повідомляє BBC.

У Бангорському університеті проаналізували склад води з річки Уайтлейк у Гластонбері, поряд з якою у 2019 році проходив фестиваль. Вимірювання за та проти течії проводили до, під час і після фестивалю учені виявили у воді небезпечну кількість кокаїну й екстазі.

Доктор Крістіан Данн, який проводив дослідження, каже, що наркотики у воді в такій концентрації можуть завдати шкоди довкіллю. «Вміст наркотиків у воді річки достатньо високий, щоб порушити життєвий цикл європейського вугра, якому загрожує вимирання», – сказав він.

Згідно з аналізом, концентрація MDMA вище за течією від місця проведення фестивалю сягнула 1,1 мг/куб. м, вниз за течією вона у сто разів більша – 114,7 мг/куб. м. Схожа картина була з кокаїном – вміст вище за течією становив 50,4 мг/куб. м, а вниз – 854 мг/куб. м.

Дослідники впевнені, що наркотичні речовини потрапили в річку саме через гостей фестивалю.

Представник «Гластонбері» підтвердив, що «найбільша загроза для водних шляхів і дикої природи, для якої вони забезпечують середовище існування, походить від відвідувачів фестивалю, які мочаться на землю».

Метилендіоксиметамфетамін, MDMA – напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що належить до групи фенілетиламінів, широко відома під сленговою назвою «екстазі».

Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.

Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.

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