  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Концентрація наркотиків у воді настільки велика, що її вважають небезпечною для довкілля - У річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю
    Концентрація наркотиків у воді настільки велика, що її вважають небезпечною для довкілля
    фото wikipedia

    Дослідники впевнені, що наркотичні речовини потрапили в річку саме через гостей фестивалю

    У Великобританії поряд з місцем проведення одного з найбільших у світі музичних фестивалів – «Гластонбері», у річці Уайтлейк учені виявили високий вміст кокаїну та екстазі (MDMA). Про це повідомляє BBC.

    У Бангорському університеті проаналізували склад води з річки Уайтлейк у Гластонбері, поряд з якою у 2019 році проходив фестиваль. Вимірювання за та проти течії проводили до, під час і після фестивалю учені виявили у воді небезпечну кількість кокаїну й екстазі.

    Доктор Крістіан Данн, який проводив дослідження, каже, що наркотики у воді в такій концентрації можуть завдати шкоди довкіллю. «Вміст наркотиків у воді річки достатньо високий, щоб порушити життєвий цикл європейського вугра, якому загрожує вимирання», – сказав він.

    Згідно з аналізом, концентрація MDMA вище за течією від місця проведення фестивалю сягнула 1,1 мг/куб. м, вниз за течією вона у сто разів більша – 114,7 мг/куб. м. Схожа картина була з кокаїном – вміст вище за течією становив 50,4 мг/куб. м, а вниз – 854 мг/куб. м.

    Дослідники впевнені, що наркотичні речовини потрапили в річку саме через гостей фестивалю.

    Представник «Гластонбері» підтвердив, що «найбільша загроза для водних шляхів і дикої природи, для якої вони забезпечують середовище існування, походить від відвідувачів фестивалю, які мочаться на землю».

    Метилендіоксиметамфетамін, MDMA – напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що належить до групи фенілетиламінів, широко відома під сленговою назвою «екстазі».

    Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.

    Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.

    До слова, житель Закарпаття вирощував коноплі під землею.


    Теги: наркотики Велика Британія фестиваль річка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю