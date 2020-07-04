У Британії помер найстаріший у світі кіт



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Найстаріший кіт у світі помер у віці 31 рік Фото Daily Mail

Кіт практично не мав проблем зі здоров’ям, і помер він від похилого віку

У Великобританії помер мейн-кун Раббл, якого вважали найдорослішим у світі котом – йому виповнився 31 рік, що відповідно до людських мірок еквівалентно 150 рокам.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Найстаріший кіт у світі помер у віці 31 рік», – йдеться в повідомленні.

Його власниця, 52-річна Мішель Херітедж, розповідає, що кіт практично не мав проблем зі здоров’ям, і помер він від похилого віку. Його неймовірне довголіття вона пояснює тим, що вона ніколи не мала власних дітей, і балувала кота, наче свою дитину.

Нагадаємо, «Міжнародні авіалінії України» розпочали службове розслідування через загибель 38 тварин на борту літака, який летів із Києва в Торонто 13 червня, та відсторонили від роботи директора з вантажних перевезень.

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