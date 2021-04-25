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    Прем’єр-міністр Вірменії Пашинян подав у відставку

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    Пашинян зазначив, що продовжить виконувати обов&rsquo;язки прем&rsquo;єра в повному обсязі до проведення виборів - Прем’єр-міністр Вірменії Пашинян подав у відставку

    Пашинян зазначив, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра в повному обсязі до проведення виборів

    Уряд Вірменії в повному складі також пішов у відставку

    Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Про це він заявив під час телезвернення у неділю, 25 квітня.

    «Для проведення 20 червня позачергових парламентських виборів я сьогодні подаю у відставку», – заявив політик. При цьому він зазначив, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра в повному обсязі до проведення виборів.

    Також Пашинян додав, що на прийдешніх виборах висуне свою кандидатуру на пост глави уряду Вірменії від партії «Громадянський договір».

    Відзначається, що уряд Вірменії в повному складі також пішов у відставку.

    Протести з вимогою до Пашіняна покинути пост тривали у Вірменії з дня закінчення військового конфлікту в Нагорному Карабасі. Опозиційні сили звинувачують прем’єра в зраді національних інтересів, вони створили політичний рух «За порятунок батьківщини», куди увійшли представники 17 партій і організацій.

    У відповідь на масові протести прем’єр пообіцяв піти у відставку, але залишив за собою право балотуватися повторно. Він також оголосив щодо проведення в країні дострокових парламентських виборів 20 червня.

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    Теги: партії Вірменія уряд Нікол Пашинян
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