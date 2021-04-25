Прем’єр-міністр Вірменії Пашинян подав у відставку

Пашинян зазначив, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра в повному обсязі до проведення виборів

Уряд Вірменії в повному складі також пішов у відставку

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Про це він заявив під час телезвернення у неділю, 25 квітня.

«Для проведення 20 червня позачергових парламентських виборів я сьогодні подаю у відставку», – заявив політик. При цьому він зазначив, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра в повному обсязі до проведення виборів.

Також Пашинян додав, що на прийдешніх виборах висуне свою кандидатуру на пост глави уряду Вірменії від партії «Громадянський договір».

Відзначається, що уряд Вірменії в повному складі також пішов у відставку.

Протести з вимогою до Пашіняна покинути пост тривали у Вірменії з дня закінчення військового конфлікту в Нагорному Карабасі. Опозиційні сили звинувачують прем’єра в зраді національних інтересів, вони створили політичний рух «За порятунок батьківщини», куди увійшли представники 17 партій і організацій.

У відповідь на масові протести прем’єр пообіцяв піти у відставку, але залишив за собою право балотуватися повторно. Він також оголосив щодо проведення в країні дострокових парламентських виборів 20 червня.

Читайте також: