Подав у відставку спікер парламенту Грузії

Арчіл Талаквадзе пішов з посади заради врегулювання політичної кризи в країні

Спікер грузинського парламенту Арчіл Талаквадзе подав у відставку. Як повідомляє «Ехо Кавказу», на його місце правляча партія «Грузинська мрія» прийняла рішення призначити віце-спікера Каху Кукава.

«Ми вирішили провести ротацію. Тепер, коли у нас в парламенті є представницька опозиція, я вважаю, що моє місце в залі поруч з моїми колегами, а не в ролі спікера», – заявив Талаквадзе.

Він пояснив, що рішення про його відхід пов'язано з успішним завершенням переговорів щодо розв'язання політичної кризи.

Правляча партія Грузії і опозиція 19 квітня схвалили угоду, текст якого був запропонований главою Євроради Шарлем Мішелем. Документ складається з п'яти пунктів і спрямований на подолання політичної кризи в країні. Перші два пункти передбачають звільнення співвласника опозиційного телеканалу «Мтаварі архі» Георгія Руруа, засудженого в 2020 році до чотирьох років в'язниці за незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї, а також глави опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніки Мелії. Опозиція вважає обох політичними в'язнями. Угода також передбачає проведення масштабної виборчої та судової реформи. Крім того, якщо на майбутніх в жовтні виборах до місцевих органів влади правляча партія набере менше 43% в пропорційній частині, в 2022 році будуть призначені дострокові парламентські вибори.

Арчіл Талаквадзе обіймав посаду голови парламенту дев'ятого скликання з літа 2019 року. Він був обраний на цей пост незабаром після відставки з посади спікера Іраклія Кобахідзе.

Як повідомлялося раніше, за кандидатуру Талаквадзе тоді проголосувало 94 депутати. Опозиційні партії «Європейська Грузія», «Єдиний національний рух», «Альянс патріотів Грузії» не були присутніми під час голосування в сесійній залі. Таким чином супротивники правлячої партії висловили свій протест через відмову «Грузинської мрії» обговорити питання відповідальності міністра внутрішніх справ країни (згодом – премʼєр-міністра Грузії) Георгія Гахарії, якого звинувачують в причетності до силового розгону протестів біля парламенту.

11 грудня 2020 року Талаквадзе був обраний на пост спікера парламенту Грузії десятого скликання.

18 лютого 2021 року прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія пішов у відставку через розбіжності з керівництвом «Грузинської мрії» щодо суду над головою головної опозиційної партії «Єдиний національний рух» Нікою Мелія.