Байден визнав геноцид вірмен

Заява американського президента може викликати гостру реакцію з боку Туреччини

Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Зокрема в ній зазначається, що Байден визнав геноцидом різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році, виступаючи в суботу 24 квітня, коли Вірменія та вірменська діаспора відзначають День пам'яті жертв геноциду.

«Щороку в цей день ми згадуємо життя всіх тих, хто загинув під час геноциду вірмен в Османську епоху, і знову зобов'язуємося запобігти повторенню подібних злочинів... Ми вшановуємо жертв Медс Егерн», – заявив Байден.

Байден пообіцяв визнати геноцид в ході передвиборної кампанії рік тому в цей же день.

«Ми не повинні мовчати про цю жахливе, систематичне знищення людей. Якщо ми не будемо визнавати геноцид, пам'ятати про нього і розповідати про нього нашим дітям, то слова «більше ніколи» позбудуться сенсу», – сказав тоді Байден.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.